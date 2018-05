105. Geburtstag gefeiert

Walkenried Gerda Theel feierte am 2. Mai ihren 105. Geburtstag. Unter der Schar der Gratulanten war auch Ortsbürgermeister Claus Eggert oder eine Gruppe vom Kindergarten am Zauberwald, die zum Ständchen singen gekommen war. Gerda Theel wurde am 2. Mai 1913 in Berlin-Tempelhof als Einzelkind geboren. Nach der...