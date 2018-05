Schützen starten in die Saison

Wieda Das alljährliche Anschießen der Wiedaer Schützengesellschaft von 1618 findet am morgigen Sonntag, den 6. Mai, statt. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr kann mit dem Kleinkalibergewehr geschossen werden. Im Anschluss an den Wettkampf findet direkt die Preisverteilung...