Geparkten Wagen beschädigt

Bad Sachsa Einen auf dem Parkplatz eines in der Bismarckstraße gelegenen Hotels geparkten schwarzen VW Passat beschädigte ein Verkehrsteilnehmer und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Geschädigte, ein Hotelgast aus Hannover hatte seinen PKW am 29. April gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und die Beschädigung am 30. April gegen 11.30 Uhr bemerkt. Der Schaden dürfte etwa 500.- Euro betragen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Sachsa, unter der Telefonnummer 05523-481, zu melden.

