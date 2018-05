Bad Sachsa Reitsättel, Pferdedecken und anderes Reitzubehör im Wert von mehreren tausend Euro stahlen Unbekannte aus einem Schuppen in Bad Sachsa. Die Täter hatten den Am Zorger Weg gelegenen Schuppen in der Nacht zum 30. April aufgebrochen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Sachsa, Telefon 05523 - 481, zu melden.

