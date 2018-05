Bad Sachsa Von einem Hofgrundstück in der Wielandstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zum 28. April ein Kleinkraftrad der Marke Simson. Das Moped war dort verschlossen unter einem offenen Carport abgestellt. Tank und Seitendeckel des Zweirads sind orangefarben lackiert, die Grundfarbe ist schwarz. Die Polizei in Bad Sachsa bittet um Hinweise zum Diebstahl unter Telefon 05523-481.

