Barstühle von Terrasse gestohlen

Bad Sachsa In der Nacht zum 26. April stahlen Unbekannte zwei Outdoor-Barstühle im Wert von 100 Euro. Die Stühle standen auf der Terrasse einer Gaststätte in der Schützenstraße. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Sachsa, Telefon 05523- 481, zu melden.