Tettenborn Am Mittwoch, dem 2. Mai, findet in Tettenborn die nächste Blutspende statt – durchgeführt vom DRK-Ortsverein Tettenborn und dem Blutspendedienst Springe. In der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr kann jeder gesunde Bürger ab 18 Jahren im Dorfgemeinschaftshaus Blut spenden. Der anwesende Arzt entscheidet...