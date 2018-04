Erlebnismarkt startet am 5. Mai

Trotz mancher begleitender Kontroverse: Der Sommer-Erlebnismarkt in Bad Sachsa war im Jahr 2018 eine der am bestbesuchtesten Veranstaltungen in der Uffestadt. Für viele Einwohner und Gäste gleichermaßen bot er dabei weit mehr als nur die Möglichkeit, sich mit frischen Produkten einzudecken. Der...