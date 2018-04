Der ganze Wald riecht jetzt nach Knoblauch

Vor rund 50 Jahren kam Bernd G. - ein von Berlin nach Zorge eingeheirateter Maurer - von der Arbeit nach Hause. Seine Frau Gretel rief: „ Du riechst heute aber komisch! Was hast Du gegessen?“ - „Nur dat, wat Du mir mitjejeben hast!“ - „Nein, Du stinkst nach Knoblauch!“

Da fiel Bernd ein, dass ihm seine Arbeitskollegen grüne Blätter zum Probieren gegeben hatten, mit denen ihre Butterbrote belegt waren. Obwohl im Raum Zorge damals noch nicht so bekannt wie heute, war für Gretel der Fall klar: „Das waren Ramsen!“

Köstlich und gesund

Ramsen sind die grünen Blätter vom Bärlauch, der verwandt ist mit Knoblauch, Lauch und Zwiebeln. Als typischer Frühblüher erscheint er im zeitigen Frühjahr an den Hängen und in den Erdfall-Mulden der Buchenwälder im Karstgebirge - in diesem Jahr allerdings mit etwas Verspätung. Etwas seltener findet man ihn in den südlichen Ausläufern des Harzes. Zuerst erscheinen die kräftig grünen, weichen Blätter, die knoblauchähnlich riechen. Sie schmecken zunächst etwas süßlich, dann kommt aber schnell der scharfe Knoblauch-Geschmack durch. Später erscheint die weiße Blüte und ein interessanter Knoblauch-Duft liegt über dem Waldgebiet. In dieser Zeit sollte man die Blätter nicht mehr verwenden.

Wichtigster Bestandteil des Bärlauchs ist das Allicin, das wohltuende Wirkungen auf den Magen-Darm-Trakt hat, gegen Pilzbefall im Darm wirken und den Blutdruck senken soll. Beim Kochen wird es weitgehend zerstört, deshalb wird Bärlauch meistens frisch an Salaten oder auf dem Butterbrot verwendet.

Mittlerweile gibt es auch viele Variationen als Fertig-Dips, Pesto oder in Wurst und Käse verarbeitet. Das hat dem Bärlauch eine große Popularität verschafft und er ist sozusagen zu einem „angesagten“ Wildgemüse geworden. Auch in Feinschmecker-Restaurants ist er immer häufiger anzutreffen.

Manche Einheimische können den diversen Verarbeitungen aber nicht viel abgewinnen. Sie schwören auf die frische Pflanze im Salat, in der Suppe oder auf dem Butterbrot, eventuell noch garniert mit luftgetrockneter Mettwurst (z.B. Stracke) oder Harzer Käse. Damit sind sie ganz in der Tradition der alten Harzer Bergarbeiter und Bauern, die auf ihren Stullen im Frühjahr häufig den Bärlauch vorfanden.

Im Frühjahr nach Bärlauch zu riechen, ist hier in der Region übrigens kein Faux pas - ganz im Gegenteil: Man outet sich damit als Insider. Und wen der Geruch dennoch stört, kann mit einem Trick aus der Tiermedizin Abhilfe schaffen. Hundebesitzer verabreichen ihren läufigen Hündinnen gerne Chlorophyll-Tabletten (z.B. aus der Alge Spirulina), um den Rüden die Witterung zu nehmen. Auch der Knoblauchgeruch lässt sich damit in einem gewissen Maße reduzieren. Und gesund ist die Einnahme der Alge nebenbei auch noch.

Sammeln ist erlaubt

Mancherorts bildet der Bärlauch riesige Bestände (zum Beispiel im Hainholz) und er darf - obwohl er geschützt ist - für den privaten Gebrauch gesammelt werden. Kommerzielles Sammeln beispielsweise für die Gastronomie bedarf jedoch einer Genehmigung. Wenn pro Pflanze nur ein Blatt entnommen wird und möglichst von den Wegen aus gepflückt wird, hat das keine Auswirkungen auf das Vorkommen. In Naturschutzgebieten darf natürlich nicht gesammelt werden.

Die Blätter könnten verwechselt werden mit jenen vom Maiglöckchen, vom Aronstab und von der Herbstzeitlose, die alle sehr giftig sind. Es sollte also nur sammeln, wer sich seiner Sache ganz sicher ist.

Für Bärlauch-Liebhaber bietet im Lauf des Sommers die weit verbreitete, aber weniger bekannte Knoblauchsrauke eine interessante Alternative. Auch sie wird gerade in Feinschmeckerlokalen wiederentdeckt. Beim Kochen sind ihre Inhaltsstoffe allerdings noch flüchtiger als beim Bärlauch.

Das erste Erscheinen der Ramsen im Frühjahr wird von den Kennern jedes Jahr von neuem herbeigesehnt und so könnte man für den Harz die Jahreszeiten so definieren: Frühling, Ramsen-Zeit, Walpurgis-Zeit, Sommer, Herbst und Winter.

BÄRLAUCH Der Bärlauch (Allium ursinum) ist eine Pflanzenart aus der Gattung Allium und somit verwandt mit Schnittlauch, Zwiebel und Knoblauch.