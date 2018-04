Reinigung der Straßen im Stadtgebiet

Bad Sachsa Das Ordnungs- und Bauamt der Stadt Bad Sachsa teilt mit, dass aufgrund des witterungsbedingten Ausfalls im März, die Straßenreinigungsarbeiten nun ab dem 16. April vorgenommen werden.

In der Kernstadt beginnen die umfangreichen Reinigungsmaßnahmen in der Walkenrieder Straße, oberer Bereich Bahnhofstraße, Bereich „Sportplatz“, Baugebiet „Östlich der Mosebergstraße“, Innenstadt bis Hindenburgstraße. Am 17. April wird der Bereich Blumenberg, unterer Bereich Bahnhofstraße, Ringstraße und Bereich Pfaffenberg gereinigt. Am 18. April erfolgt die Reinigung rund um die Schillerstraße, Steinaer Straße, Bereich Brandstraße und Bismarckstraße.

Am 19. April werden die Straßen der Ortsteile Neuhof und Tettenborn gereinigt, am 20. April erfolgt die Reinigung in den Ortsteilen Tettenborn-Kolonie und Steina.

Arbeiten starten um 6 Uhr

Die Arbeiten werden ab etwa 6 Uhr morgens bis in die Abendstunden durchgeführt.

Die Bürger werden gebeten, im genannten Zeitraum, ihre Kraftfahrzeuge entsprechend von den Straßenrändern fernzuhalten.

Bei Fragen steht das Ordnungs- und Bauamt (Bauabteilung) der Stadt Bad Sachsa unter der Telefonnummer 05523- 300335 zur Verfügung.