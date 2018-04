Bad Sachsa Zu einer Klausurtagung kommen die CDU-Mitglieder des Kreistages Göttingen Freitag und Samstag in Bad Sachsa zusammen. Unter anderem will man über die Zukunft der Sparkassen im Landkreis sowie der Oberschulen in Bad Sachsa und Badenhausen sprechen. Zum Abschluss wird man am Samstag das Kloster Walkenried besuchen. dx

