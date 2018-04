Die Dorfentwicklung geht in eine neue Runde

Die Arbeiten im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms Harzer Klosterdörfer gehen in eine neue Runde. Am kommenden Freitag, 13. April, sind alle interessierten Bürger eingeladen, die Entwicklung des Bereichs von Bürgerpark bis Unterkloster in Walkenried im Zuge der Dorfentwicklung zu gestalten. ...