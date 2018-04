Rheuma-Liga lädt zur Sprechstunde ein

Bad Sachsa Der nächste Sprechtag der Rheuma-Liga Bad Sachsa findet am kommenden Dienstag, dem 10. April, von 15 bis 17 Uhr im Büro in der Bahnhofstraße 56 statt. Wer in dieser Zeit die Mitglieder der Rheuma-Liga kontaktieren möchte, muss unbedingt vorher einen Termin unter Telefon 05523/95 27 031 vereinbaren....