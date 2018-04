Sozialverband zieht Bilanz

Walkenried Am Samstag, dem 21. April, um 15 Uhr findet die Jahreshauptversammlung des Sozialverbands – Ortsverband Walkenried/Neuhof – in der Gaststätte Klosterschänke in Walkenried statt. Am 6. Mai um 14.30 Uhr laden die Verantwortlichen zudem zum Knobeln in der Klosterschänke...