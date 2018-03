Infos zum Übergang in die Oberstufe

Das Pädagogium Bad Sachsa lädt am kommenden Mittwoch, dem 4. April, um 19 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in die Aula ein. Themen sind die Zulassungsbedingungen für die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe in G9, die im kommenden Schuljahr mit Klasse 11...