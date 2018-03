Feiern im Feuerschein

Neuhof Die Freiwillige Feuerwehr Neuhof lädt am Samstag, 31. März, zum traditionellen Osterfeuer ab 18.30 Uhr am DGH ein. Bei Musik, Getränken und guten Essen sollen ein paar schöne Stunden im Feuerschein verbracht werden. Baumschnitt und zulässiges Brennmaterial kann vom 26. bis 28. März in der Zeit von...