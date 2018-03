Wendy Eixler ist die neue Leiterin des Klosters Walkenried

Als Archäologin war Wendy Eixler unter anderem für die Karlsuniversität Tübingen für ein Grabungsprojekt in Syrien unterwegs. In den letzten fünf Jahren arbeitete sie für das deutsch-tschechische Projekt Arche Montan in Sachsen. Dort ging es um die Erforschung mittelalterlicher Silberbergwerke. „Insofern schließt sich ein Kreis, wenn ich jetzt wieder in eine Region, in der der Bergbau eine wichtige Rolle gespielt hat“, betonte die neue Leiterin des Zisterziensermuseums Kloster Walkenried bei ihrer offiziellen Vorstellung gestern Mittag im Zaubersaal der historischen Anlage.

Sie freue sich gemeinsam mit einem engagierten Team, das Museum, das Welterbe im Harz und damit auch die gesamte Region voranzubringen. Da sie neben ihrer museumspädagogischen Arbeit in der Vergangenheit auch große Kenntnisse im Marketing einbringen konnte, ist sie sicher, „in bewegten Zeiten die anspruchsvolle und schöne Aufgabe bewältigen zu können“.

Landrat Bernhard Reuter als Vertreter des aktuellen Trägers des Klostermuseums, Tobias Henkel, Direktor Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, dem Besitzer der Anlage, sowie Stiftungsdirektor Gerhard Lenz von der Stiftung Unesco-Welterbe im Harz, die im kommenden Jahr die Trägerschaft des Museums übernehmen wird, sind sich allesamt sicher, dass Wendy Eixler die richtige Frau an der richtigen Stelle ist.

Reuter betonte, dass in der Vergangenheit das Personal im Museum oftmals am Rande der Überforderung habe arbeiten müssen, jetzt aber Fachkompetenz und Engagement gebündelt würden, um das Museum und das Welterbe an sich noch attraktiver werden zu lassen. Der Landrat verwies darauf, dass die ursprüngliche Grundidee des Welterbes im Harz gewesen sei, alle Ressourcen unter einem Dach zu bündeln.

Aufgrund der Aufstockung der finanziellen Mittel für das Welterbe auf nunmehr 460 000 Euro zum Beginn dieses Jahres seien nunmehr die Voraussetzungen für diese Ziele auch gegeben, zu denen auch die neue Museumsleitung gehöre. „Wir können in der Region stolz sein auf diese Region“, auf das, was man Touristen aber auch Einheimischen an Geschichte und Kultur anbieten könne. Erfreut zeigte Reuter sich, dass mit dem im Bau befindlichen neuen Informationszentrum im ehemaligen Herrenhaus gerade Walkenried als Erstes im Bereich des Welterbe Harz neu aufgestellt werde.

Gerhard Lenz verwies darauf, dass 3 000 Jahre Menschheitsgeschichte im Welterbe Harz dargestellt werden könnten, dies aber nur gelinge, wenn alle Einrichtungen zusammenarbeiten würden. „Die Museen dürfen keine Konkurrenten untereinander sein.“ Insofern sei die Vernetzung ungeheuer wichtig. Parallel würde eine mobile Präsentation entwickelt, die dreidimensional das Welterbe darstelle. „Wir werden mit dieser dann in ganz Niedersachsen unterwegs sein und auf uns hinweisen.“

Tobias Henkel zeigte sich dankbar für die Arbeit des Landkreises und der Stiftung Welterbe, da er und seine Organisation nur die Liegenschaft stellen würden. „Doch ohne eine adäquate Nutzung bringt es auch nichts, wenn wir beispielsweise die Klosterruine in Walkenried erhalten.“ Insofern sei es wichtig, dass mit neuer Museumsleitung und auch dem neuen Infozentrum die Entwicklung vorangetrieben werde. „Wir müssen mit der Zeit gehen“, der erste Schritt des gemeinsamen Gehens sei jedenfalls getan.