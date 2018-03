Stasi suchte nach geheimen Tunneln im Kloster

So wenig wie ein geheimer Mönchsgang seit dem Mittelalter vom Kloster Himmelgarten in die Stadt Nordhausen führt, so wenig existiert eine unterirdische Verbindung zwischen dem Kloster Walkenried und Ellrich. In ihrem Wahn, die „Staatsgrenze der DDR“ nach Westen hermetisch abzuriegeln, suchten die Grenzorgane der SED-Diktatur nach möglichen Tunnelanlagen im Nordwest-Zipfel des Kreises Nordhausen.

„Von einem sachkundigen Fachmann, der vom MfS als IM ‚Wilhelm‘ geführt wurde, bekam die KD (Stasi-Kreisstelle) auch eine Einschätzung der Fluchtmöglichkeiten über einen unterirdischen Gang vom Kloster Walkenried (in der Bundesrepublik) nach Ellrich“, heißt es in der kürzlich veröffentlichten Studie über den lokalen Ableger des Ministeriums für Staatssicherheit in Stadt und Kreis Nordhausen.

„In der Klosterruine befand sich angeblich ein Keller, von dem ein unterirdischer Gang abging.“ Aus dem Dokument des Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Stasi

„Der Gang verlief von Walkenried in Richtung (der Gemarkung) Himmelreich. Von dort sollte er unter der Grenze hindurchführen. In der Klosterruine befand sich angeblich ein Keller, von dem ein unterirdischer Gang abging, der zum Teil erhalten sein sollte. Das Betreten dieses Ganges war verboten, und dem MfS-Sachverständigen war nicht bekannt, ob dieser Gang noch zur Gänze passierbar war“, wird in dem Dokument des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR festgestellt.

„Eine Besonderheit des Grenzgebietes im Kreis Nordhausen waren stillgelegte Steinsalzschächte des Kombinates Kali sowie Reste von alten Stollen, Tunneln und Schächten aus dem 19. Jahrhundert, die als Fluchtwege hätten genutzt werden können“, hebt die Autorin Hanna Labrenz-Weiß in ihrer wissenschaftlichen Dokumentation hervor. Bei der Kontrolle der alten Stollensysteme im Harzgebiet konzentrierte sich die Bezirksverwaltung Erfurt auf den Raum Ellrich – Sülzhayn und die Sperrzone des Kreises Nordhausen.

Fluchtpotenzial

Nach Einschätzung der Stasi bestand dort „das höchste Fluchtpotenzial“. Im Fokus lagen die Kanalisation der Stadt Ellrich und ihrer Umgebung sowie die Abwasseranlage des Eisenbahntunnels der Strecke Ellrich – Walkenried. Der Verdacht eines möglichen Fluchtweges habe sich nicht bestätigt. Das traf auch auf Schächte und Stollen alter Steinkohle-Bergwerke im Bereich Obersachswerfen/Sülzhayn zu, obwohl es historisch überlieferte Verbindungen zum Wiedigshof gegeben haben soll.

Schon 1971 hatte der KD-Leiter Hildebrand mit Unterstützung der Bezirksverwaltung Erfurt bewirkt, dass ein staatliches Museum in Wernigerode eine Karte mit dem Anna-Stollen und dem Botho-Schacht zur Verschlusssache erklärte.

Zur Begründung hieß es in der Anweisung an das Feudalmuseum: „Die Karte enthält Angaben über Stollen, die unter der Staatsgrenze verlaufen.“ Überprüft und als unbedenklich eingestuft wurden des Weiteren stillgelegte und noch im Betrieb befindliche Steinsalzschächte wie der Schacht „Thomas Müntzer“ in Bischofferode.

Unterirdische Gänge

Große Aufmerksamkeit wurde auch offiziellen und inoffiziellen Hinweisen über unterirdische Gänge zu Kirchen, Klöstern und Burgen in den Grenzorten Branderode, Klettenberg und Ellrich hinsichtlich der Begehbarkeit gewidmet.

Die Absicht, Untertage-Anlagen im Raum Woff leben des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora zu sprengen, wurde nach einer Ortsbesichtigung durch einen Pionier-Offizier aufgegeben. Zur Sprengung der Stolleneingänge am Ton- und Himmelberg hätte es 15 Meter tiefer Bohrlöcher bedurft.