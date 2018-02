Harzer Lebensart kennenlernen

Harzer Folklore, Jodeln, Zithermusik und Harzsketche: Am kommenden Sonntag, 4. März, servieren „Die Lustigen Südharzer“, die Heimatgruppe des Harzklub-Zweigvereins Bad Sachsa, ab 14.30 Uhr im Kurhaus Bad Sachsa gemeinsam mit der Bad Sachsa Holding Kostproben des vielfältigen Brauchtums im Harz.

Im Programm sind traditionelle Harzer Lieder mit Jodeln sowie Soli und kleine Besetzungen. Neu eingeübte Volksweisen, Harzbezogene Sketche und viele kleine Überraschungen zu den Volksliedern unterhalten die Gäste. Auch die Zithergruppe und die Peitschenknaller präsentieren ihr Können.

Ebenfalls im Kurhaus Bad Sachsa zu Gast ist zudem die Kindergruppe des Heimatbundes Sankt Andreasberg. Im Rahmen des Heimatnachmittags zeigen schon die kleinsten Musiker ihr Talent im Jodeln und bei traditionellen Volkstänzen, das sich auch in den Platzierungen in den letzten Jahren beim Harzer Jodlerwettstreit in den Kinderklassen spiegelt: Sowohl in den Gruppen- als auch in den Einzelwertungen konnte die Kindergruppe dort Siege für sich verbuchen.

Am ersten von vier Heimatnachmittagen in diesem Jahr stimmen die beiden Heimatgruppen gemeinsam mit dem Café im Kurhaus somit alle Besucher auf den Frühling ein.

Die noch in diesem Jahr folgenden Termine am 1. April, 30. September und 4. November stehen jeweils unter einem anderen Thema und präsentieren dadurch den Harz in seinen verschiedensten Facetten.

Der Eintritt zu allen Heimatkonzerten ist frei.