Endlich: Ortsdurchfahrt Walkenried wird saniert

Sie sind die verkehrstechnische Schlagader des Klosterortes: die Harz- und Bahnhofsstraße. In diesem Jahr soll die marode Ortsdurchfahrt grundlegend saniert werden. Damit, so hoffen Planer, Verantwortliche, Anwohner und Pendler gleichermaßen, soll ein Schlussstrich unter die Schwierigkeiten der vergangenen Jahre gezogen werden. Am kommenden Donnerstag, dem 11. Januar, findet um 19 Uhr in der Gaststätte...