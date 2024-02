Bad Lauterberg. 2023 stürzt die Schullinde um, im Dezember wird eine neue gepflanzt. Jetzt gibt es ein Fest. Was geplant ist und wer besonders eingeladen ist.

Es gibt etwas zu feiern in Bad Lauterberg: Am Mittwoch, dem 14. Februar 2024, ab 15 Uhr bittet der CDU-Stadtverband zur neuen Linde in die Schulstraße. Dass hier überhaupt wieder eine Linde steht, will man gebührend feiern. Die alte, über 400 Jahre alte Linde, war nach einem Sturm im Juli 2023 umgestürzt.