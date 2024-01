Bad Lauterberg. Technik, Hauswirtschaft, Schwimmunterricht: Louisa Boger leistet an der KGS Bad Lauterberg wichtige Arbeit. Doch die Mittel dazu könnten knapp werden.

Lauter Jubel schallt aus der Turnhalle der Kooperativen Gesamtschule (KGS) in Bad Lauterberg. An Unterricht ist hier heute kaum zu denken. Schüler bevölkern die Zuschauertribüne in der Halle. Hier ist was los: Musik schallt aus Lautsprechern, die Stimmung ist fast WM-würdig. An der KGS findet das Fußballturnier der Schulen statt. Ausgetragen wird es zwischen den Regelschulen im Altkreis Osterode. Wechselseitig sind die Schulen Ausrichter des Turniers, das es für Jungen und Mädchen und verschiedene Altersklassen gibt.