Osterhagen. Ferien auf dem Bauernhof kann man im Bad Lauterberger Ortsteil Osterhagen genießen - und zwar auf einem frisch ausgezeichneten Top-Hof.

Der Ferienhof Ritter in Bad Lauterberg im Harz gehört zu den besten Urlaubshöfen in Mitteleuropa. Das hat das Internetportal bauernhofurlaub.info entschieden, das in diesem Jahr zum ersten Mal den Titel Top-Hof vergab. Zur Auswahl standen 2500 Bauernhöfe mit Ferienunterkünften in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien, von denen 30 Höfe ausgezeichnet wurden. Der Ferienhof im Bad Lauterberger Ortsteil Osterhagen landete auf Platz 27 und vertritt als einziger in der Liste Niedersachsen und den Harz.