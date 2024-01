Bad Lauterberg. Bis Ende März müssen Johanniter Miete zahlen. Was wird aus Tafelausgabe, Musikern und Depressions-Selbsthilfegruppe?

Es ist wohl eine der größten Herausforderungen für die karitative Arbeit und das Vereinsleben in Bad Lauterberg: Zum Ende des Jahres 2023 sind die Johanniter aus dem Haus der Begegnung in der Bahnhofstraße, der ehemaligen Lutterbergschule, ausgezogen. Betreut haben die Mitarbeiter hier diverse Projekte, engagiert hat man sich unter anderem auch in der Flüchtlingsarbeit.