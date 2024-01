Bad Lauterberg. Die mittelständische Hemeyer Holding in Bad Lauterberg tut viel in Sachen Umweltschutz. So wurde in eine neue TNV-Anlage investiert.

Klimaschutz und Energieeffizienz sind Bereiche, die für Unternehmen eine immer wichtigere Rolle spielen. Diese wurden unlängst beim Unternehmerfrühstück in Bad Lauterberg ausführlich thematisiert. Damals referierten Diplom-Ingenieur Ernst Grund vom Dienstleister RKW Nord sowie Thorben Kleint als Projektassistent der Hemeyer Holding über entsprechende Fördermöglichkeiten und ihre praktische Umsetzung in Unternehmen.