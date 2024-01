Bad Lauterberg. Hochwasser an Weihnachten hat im Südharz Schäden verursacht, die Abwasseranlage war überlastet. Das war der Grund.

Aufgrund des Starkregens vor Weihnachten ist es in vielen Teilen von Bad Lauterberg zu Problemen mit dem Abwasserabtransport gekommen, teilt der Abwasserverband Großraum Bad Lauterberg im Harz mit. Das Abwassernetz ist nur für den Abtransport von Schmutzwasser konzipiert und nicht für die Ableitung von Fremdwasser, das über Fehlanschlüsse (Regenrinnen, Hofentwässerungen, Drainageleitungen) zugeführt wird, informiert der Verband und erklärt: „Dies führte zu einer Überlastung des Abwasserkanalnetzes des Abwasserverbandes.“ Trotz Dauerbetrieb der Pumpstationen, Kläranlage und Personaleinsatzes sei es zu Problemen in der Abwasserbeseitigung gekommen. Der Abwasserverband bittet dafür um Entschuldigung.

Der Verband bittet die Bevölkerung nun darum, Niederschlagswasser beziehungsweise Drainagewasser nicht dauerhaft in den Schmutzwasserkanal einzuleiten. Sofern Grundwasser in die Kellerräume eindringt, dürfe dieses Wasser beim Abpumpen nicht dem Abwasserkanalnetz zugeführt werden. Für diese zusätzlichen Abflüsse sei das vorhandene Schmutzwasserkanalnetz nicht ausgelegt - stattdessen soll man für Niederschlags-, Drainage- und Grundwasser den Regenwasserkanal nutzen. Denn jegliche Einleitung von Niederschlags- und Drainagewasser (Fremdwasser) in den Schmutzwasserkanal mache eine störungsfreie Abwasserableitung schier unmöglich.

Der Verband prüfe und saniere stetig das Kanalnetz, um Fremdwasser zu minimieren. Da aber die größte Menge an Fremdwasser von Privatgrundstücken eingeleitet werde, sei man auf die Hilfe der Anwohnerinnen und Anwohner angewiesen. Hauseigentümer sollen ihre Grundstücksentwässerung auf mögliche Fehlanschlüsse überprüfen. Der Verband verweist dazu auf die Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Bad Lauterberg. Aber was steht da eigentlich drin?

Abwasserbeseitigung in Bad Lauterberg: Was steht in der Satzung?

In Bad Lauterberg im Harz hat sich jeder Grundstückseigentümer selbst gegen einen Rückstau aus den öffentlichen Abwasseranlagen - zum Beispiel bei Hochwasser - zu schützen. Die Stadt haftet nicht für eventuelle Schäden - außer, sie hat diese schuldhaft verursacht.

Man unterscheidet in Bad Lauterberg zwischen zwei Sorten von Abwasser, die die Stadt getrennt beseitigt: Schmutzwasser und Niederschlag. Diese werden üblicherweise über die zentrale Abwassereinrichtung, also das Leitungssystem, entsorgt, allerdings über getrennte Kanäle. Zum Schutz dieser Einrichtungen darf man Autos zum Beispiel nur auf dafür vorgesehenen Flächen waschen - also nicht in der Einfahrt oder auf der Straße.

Außerdem gibt es eine öffentliche Einrichtung zur Beseitigung des Inhalts von abflusslosen Sammelgruben, in die auch der Schlamm aus Kleinkläranlagen kommt. Die Entsorgung erfolgt üblicherweise über die dezentrale Einrichtung - das heißt, der Kram wird von Mitarbeitern oder Beauftragten der Stadtverwaltung abgefahren. Wann das notwendig ist, muss der Grundstückseigentümer der Stadt rechtzeitig mitteilen.

Was darf nicht in den Abfluss?

Ob ein Grundstückseigentümer sich an das Trennsystem von Schmutzwasser und Niederschlag und die weiteren Satzungsregeln hält, darf die Stadt jederzeit auf Kosten des Eigentümers überprüfen - darum muss das Entwässerungssystem stets zugänglich sein. Zu den Regeln gehört, dass man Folgendes nicht in die Abwasseranlagen einleiten darf: Stoffe, die

die Kanalisation verstopfen oder Ablagerungen bilden wie Sand, Küchenabfälle und Futterreste, Gips, Jauche

bilden wie Sand, Küchenabfälle und Futterreste, Gips, Jauche giftige, übelriechende oder explosive Gase oder Dämpfe bilden

oder Dämpfe bilden Bau- und Werkstoffe der öffentlichen Abwasseranlage in stärkerem Maße angreifen

die Abwasserreinigung oder Schlammbeseitigung erschweren

erschweren die öffentliche Sicherheit oder die Beschäftigten in den Abwasseranlagen gefährden, wie etwa Medikamente

Wer zahlt, wenn der Kanal verstopft?

Verursacht man die Verstopfung eines Anschlusskanals, muss man die Kosten für die Reinigung zahlen. Ansonsten ist die Stadt dafür zuständig. Fallen einem Störungen an einer Abwasseranlage auf, muss man diese unverzüglich der Stadt mitteilen.

Eine ausführliche Liste, was alles nicht ins Abwasser gehört, steht in der Abwasserbeseitigungssatzung. Dort erfährt man auch, was ein Entwässerungsantrag alles enthalten muss und wie er auszusehen hat. Paragraf zehn schreibt zudem vor, wie man die Grundstücksentwässerungsanlage aufbauen muss - von Übergabeschächten bis Rohrgräben.

Abwasserentsorgung in Bad Lauterberg: Entwässerung muss beantragt und genehmigt werden

Den Antrag für ein Grundstücks-eigenes Entwässerungssystem muss man schriftlich stellen - und zwar selbst bei genehmigungsfreien Bauvorhaben und obwohl man ohnehin verpflichtet ist, ein bebautes oder befestigtes Grundstück an das öffentliche Leitungsnetz anzuschließen.

Üblicherweise stellt man den Antrag zusammen mit dem Antrag auf Baugenehmigung oder bei Änderungen am Entwässerungssystem mindestens drei Monate vor dem geplanten Baubeginn. Loslegen darf man erst, wenn man eine Genehmigung erhalten oder die Stadt ihr Einverständnis erklärt hat. So eine Genehmigung gilt übrigens nur für drei Jahre - nach Ablauf dieser Zeit darf sie auf Antrag entweder einmalig für drei Jahre verlängert werden oder sie erlischt.

Regenwasser dürfen Bad Lauterberger nur mit Genehmigung sammeln

Sollte es nicht möglich sein, ein Grundstück an das Leitungsnetz anzuschließen, oder eine Ausnahme für den Benutzungszwang vorliegen, muss man sich um die Abfuhr über die dezentrale Abwassereinrichtung kümmern. Übrigens kann die Stadt auch nachträglich bestimmen, dass ein Grundstück an eine der beiden Abwasserentsorgungseinrichtung angeschlossen werden muss oder dass ein veraltetes Entwässerungssystem erneuert werden muss - die Kosten dafür hat der Eigentümer zu tragen.

Über die Abwassereinrichtung muss alles Schmutzwasser entsorgt werden. Wer auf seinem Grundstück Niederschlagswasser als Brauchwasser sammelt, muss das laut Satzung zuvor der Stadtverwaltung melden.

Bei Fragen berät der Abwasserverband unter info@abwasserverband-badlauterberg.de.

