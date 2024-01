Bad Lauterberg. Kathleen Pfeifer macht sich selbstständig und eröffnet eine Fahrschule in Bad Lauterberg im Harz. Was sie Fahrschülern empfiehlt.

Neues Leben kehrt in die Wissmannstraße 1 in Bad Lauterberg ein: Fahrlehrerin Kathleen Pfeifer eröffnet in den Räumlichkeiten wieder eine Fahrschule. Die 35-Jährige ist seit Juli 2020 Fahrlehrerin.