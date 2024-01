Osterode/Neuhof/Pöhlde/Northeim. Bundesweite Protestaktionen von Landwirten sorgen am Montag auch in Osterode und Umgebung für Einschränkungen im Verkehr. Was man wissen muss.

Landwirte aus ganz Deutschland wollen am Montag, 8. Januar 2024, gegen die Sparpläne der Bundesregierung demonstrieren. Was bedeutet das für den Altkreis Osterode? „Es wird am Montag zu Verkehrsbehinderungen kommen“, kündigt Jonas Kenner vom Landvolk-Vorstand Northeim-Osterode an. Betroffen sein können alle Straßen in Richtung Northeim und Göttingen, denn in beiden Städten sind Demonstrationen geplant. Die Landwirte im Altkreis Osterode können also wählen, wo sie demonstrieren wollen.