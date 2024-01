Bad Lauterberg. Im Fitnessstudio der Kirchberg-Therme in Bad Lauterberg sehen Nutzer per App, wie viel los ist und wie effektiv sie trainieren.

Im Balance Spa und Fitness der Kirchberg-Therme in Bad Lauterberg im Harz können Nutzerinnen und Nutzer an sämtlichen Cardio- und Fitnessgeräten über eine Smartphone-App auf ihren Trainingsplan und ihre Ergebnisse zugreifen und erfahren sogar, wie die Geräte momentan ausgelastet sind. Computergesteuert waren die Geräte in dem Fitnessstudio mit Schwerpunkt Gesundheitssport schon lange. Doch im Herbst hat das Unternehmen alle 56 Geräte im Balance und im Vitalcenter Gollée ausgetauscht und eine neue Generation angeschafft.

Zu diesem Zweck blieb das Studio fünf Tage lang geschlossen. Alle packten mit an: „Das waren lange Tage und ein großes Stück Teamarbeit“, erklärt Gesamttherapieleiterin Cornelia Bär. Denn solche Kraft- und Ausdauertrainingsgeräte sind nicht nur groß, sondern vor allem auch schwer: insgesamt wurden 86 Tonnen an Gewicht bewegt. Zwei Schwerlast-Lkws brachten die neuen Geräte und nahmen die alten mit.

Die neuen Cardio- und Fitnessgeräte im Fitnessstudio Balance in der Kirchberg-Therme in Bad Lauterberg im Harz. © Kirchberg-Klinik | Kirchberg-Klinik

Zielgerichtetes Training in Bad Lauterberg im Harz

„Wir haben natürlich auch vorher schon immer wieder einzelne Geräte erneuert“, erläutert Björn Gollée. Um den Nutzerinnen und Nutzern das gewohnte Training bieten zu könnten, mussten diese jedoch zu den anderen kompatibel sein.

Rund eine halbe Million Euro investierte das Haus Gollée eigenen Angaben zufolge in die neuen Geräte. „Diese Geräte helfen zielgerichtet mit, Fehler beim Trainierenden zu verhindern“, erklärt Björn Gollée. Die hochmoderne motorgestützte Beinpresse werde beispielsweise zur Diagnostik eingesetzt: Sie erkenne, ob Fehlstellungen oder einseitige Belastungen vorhanden sind. Außerdem sei sie in mehreren Positionen einsetzbar und man kann die Maximalbelastung definieren – damit könnten etwa Oberschenkel, Rücken und Beine gezielt und schonend trainiert werden. Ganz wichtig sei dies beispielsweise nach Operationen. Auch ein gezieltes Training der Außen- oder Innenbänder sei dabei möglich und durch die Motorunterstützung könnten keine plötzlichen Überlastungen auftreten.

App aus dem Bad Lauterberger Fitnessstudio zeichnet den Tag auf

Überhaupt ist Reha- und Gesundheitssport der Schwerpunkt im Balance. „Wir richten uns an Menschen, die gezielt an ihrer Gesundheit arbeiten möchten“, sagt Björn Gollée. Daher erstelle man für jedes Mitglied einen individuellen Trainingsplan und geschultes Personal achte darauf, dass die Mitglieder die Übungen korrekt machen. „Qualifiziertes Personal ist uns wichtig. Hier im Studio sind immer mehrere Physiotherapeuten und qualifizierte Sport- und Fitnesskaufleute mit Trainerschein“, so Gollée.

Die neue App für Smartphones vernetze sich mit den Cardio- und Fitnessgeräten, aber sie könne nicht nur das Training im Studio, sondern den gesamten Tag des Mitglieds abbilden, was die Bewegung betrifft - beispielsweise die Teilnahme an Kursen, eigene Übungen und die Bewegung im Alltag, denn sie könne mit vielen Fitnesstrackern und Smartwatches gekoppelt werden. Außerdem schlage sie Übungen vor, motiviere zum Training und zeige sogar die momentane Auslastung der Geräte an.

Was bietet das Balance in der Kirchberg-Therme außerdem?

Das bedeutet aber nicht, dass nun jedes Mitglied, das im Balance trainieren möchte, ein Smartphone dazu nutzen muss: Die bekannten gelben Schlüssel, mit denen man sich beim Training einloggen kann, funktionieren auch weiterhin. „Die App wird jedoch wirklich gut angenommen“, berichtet Mirko Wünsch, der Teamleiter des Balance. Auch der Informationsfluss zum Beispiel für die Anmeldung zu Kursen, die Auslastung der Kurse und individuellen Trainingsergebnissen wird durch die App erleichtert.

Knapp dreißig Kurse werden übrigens derzeit pro Woche angeboten, darunter Aquafitness, Dance Workout, Rückenfit, Spinning, BoxFit, Yoga, Pilates, HIIT (Hoch-Intensitäts-Intervalltraining), aktives Dehnen oder auch der Klassiker Bauch-versus-Rücken. Das Balance passt seine Öffnungszeiten nach der Auslastung durch die Trainierenden an und hat 365 Tage im Jahr geöffnet.

