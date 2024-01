Bad Lauterberg. Auch in diesem Jahr verteilten Schornsteinfeger in der Bad Lauterberger Einkaufsstraße kleine Glücksbringer und kamen mit den Menschen ins Gespräch.

In diesem Jahr waren die Glücksbringer als Schornsteinfegergruppe in Bad Lauterberg schon am vorletzten Tag des Jahres unterwegs. Traditioneller Treffpunkt war wieder der Parkplatz eines bekannten Supermarktes, Ziel der Gruppe der Glühweinstand neben dem Kirchplatz. Auf dem Weg dahin mussten Sie sehr oft stoppen, denn viele Menschen wollten sich mit den Kaminkehrern fotografieren lassen oder sie sogar berühren.