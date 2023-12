Bad Lauterberg. Vor Weihnachten schreiben viele Kinder einen Wunschzettel, so auch die Grundschüler in Bad Lauterberg - und einige Wünsche wurden schon erfüllt.

Wer hätte gedacht, dass Kinder heutzutage noch mit Murmeln spielen? An der Grundschule am Hausberg in Bad Lauterberg liegt das voll im Trend. Fast alle Klassen haben sich zu Weihnachten eine Murmelbahn gewünscht. So kullern die Murmeln nicht schnöde über den Boden, sondern rollen eine Bahn entlang, die die Schülerinnen und Schüler aus einzelnen Elementen nach Belieben zusammenstecken können - mit dabei sind unter anderem Loopings, Trampoline und andere Hindernisse. Beim Tüfteln und Umbauen lernen sie spielerisch die Gesetze der Schwerkraft kennen.