Bad Lauterberg. Schülerinnen und Schüler der Grundschule am Hausberg in Bad Lauterberg verraten, was sie auf ihre Wunschzettel geschrieben haben.

Die Klasse 2a packt die Weihnachtsgeschenke vom Förderverein aus. © HK | Katharina Franz

Elli Spittmann, 7 Jahre, wünscht sich einen Turnanzug, eine Turnmatte und eine Nagellackmaschine. Einen anderen Wunsch hat ihr ein Wichtel schon erfüllt: ein Stift, der scheinbar unsichtbar schreibt - im richtigen Licht kann man aber erkennen, was da geschrieben steht. Milo Dittrich, 8 Jahre, wünscht sich eine Autorennbahn und eine Pistole, mit der man Schaumstoffpfeile abfeuern kann. © HK | Katharina Franz

Lasse Mats Burger, 10 Jahre, wünscht sich Karten für ein BVB-Spiel - am liebsten für ein Auswärtsspiel in Wolfsburg, weil das näher dran ist. Niklas Mats Hauswald, 9 Jahre, wünscht sich, dass seine Familie gesund bleibt und er hätte gerne ein Videospiel, bei dem man Farbschlachten auf der Konsole macht. © HK | Katharina Franz