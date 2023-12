Bad Lauterberg. Rolf Lange, Bürgermeister von Bad Lauterberg im Harz, spricht im Jahresrückblick über das Stadtbild, den Wiesenbeker Teich und mehr.

Bad Lauterbergs Bürgermeister Rolf Lange (CDU) stellt sich den Fragen des Harz Kurier, blickt auf das Jahr 2023 zurück und stellt klar, was man in Sachen Haushalt und Immobilienverkauf in Zukunft besser machen möchte.