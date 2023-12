Osterode. Ver.di will in Niedersachsen den letzten Einkaufstag vor Heiligabend lahmlegen. Auch im Altkreis Osterode? Ein Stimmungsbild.

Weihnachtsgeschenke in allerletzter Minute kaufen? In diesem Jahr könnte die Gewerkschaft Ver.di allen einen Strich durch die Rechnung machen, die auf den letzten Einkaufstag vor dem Heiligen Abend setzen. Denn die Gewerkschaft ruft in Niedersachsen zum Streik im Einzelhandel auf - am 23. Dezember.