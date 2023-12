Bad Lauterberg. Gegründet wurde das Haus der Begegnung 2017 als Teil des Programms „Gute Nachbarschaft“. Jetzt schließt es. Das sind die Gründe.

Das Haus der Begegnung in Bad Lauterberg ist geschlossen. Es befand sich bislang in der Bahnhofstraße 10, in den Räumen der ehemaligen Lutterbergschule, in direkter Nachbarschaft zum Jobcenter.