Bad Lauterberg. Die Polizei Bad Lauterberg ermittelt im Falle eines gestohlenen Vereinsbauwagens. Die Jugendhilfe erklärt, warum die Tat erst jetzt auffiel.

Unbekannte haben am Wiesenbeker Teich bei Bad Lauterberg im Harz einen Bauwagen gestohlen. Der gestohlene Bauwagen hatte in einem Waldstück am Ende des Wiesenbeker Teichs gestanden. Das teilt die Polizeiinspektion Göttingen mit.