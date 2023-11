Bad Lauterberg. Ältere Menschen im Pflegeheim bekommen selten Post, manche auch selten Besuch. Kinder aus Bad Lauterberg wollen das jetzt ändern.

Während es draußen leise vor sich hin schneit, sitzen in einem Nebenraum des Café und Restaurant Movement in Bad Lauterberg emsige Kinder und ihre Mütter oder Omas. Sie basteln, malen und schneiden - so entstehen nach und nach liebevoll handgemachte Weihnachtskarten, inklusive Grußtext, eine schöner als die andere.