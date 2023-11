Bad Lauterberg. In der Bad Lauterberger Jahnstraße ist ein Kind von einem Transporter erfasst und verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Am Freitagmittag, 24. November, wurde bei einem Unfall in Bad Lauterberg ein Kind durch einen Pkw schwer am Bein verletzt. Das berichtet der ASB Barbis. Die Polizei Bad Lauterberg nennt Details zum Unfall.

Um 12.52 Uhr war ein Transporter auf der Jahnstraße Richtung Bahnhof unterwegs. Vom Fahrbahnrand sei plötzlich ein Sechsjähriger auf die Straße gelaufen, so die Polizei Bad Lauterberg auf Nachfrage. „Das Kind wurde vom Transporter touchiert und erlitt eine Fraktur am Fuß. Im Bereich des Unfallortes stehen viele Pkw am Fahrbahnrand. Und hinter einem geparkten Transporter ist das Kind auf die Straße gelaufen. Für den von der Schanzenstraße kommenden Transporterfahrer war dies nicht frühzeitig erkennbar.“

Ersthelfer kümmern sich um verletztes Kind

„Ersthelfer hatten sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst vorbildlich um den Verletzten gekümmert“, heißt es lobend vonseiten des ASB Barbis.

Der Rettungsdienst vom ASB Barbis mit Notarzt transportierte das Kind nach medizinischer Erstversorgung in die Unfallchirurgie des Universitätsklinikums Göttingen.

asb/kic