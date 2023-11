Barbis. Das Architektenbüro verrät außerdem, wie weit es am gemeinsamen Feuerwehrhaus von Osterhagen und Bartolfelde ist.

Zum offiziellen und obligatorischen Spatenstich anlässlich des Erweiterungsbaus bei der Feuerwehr Barbis hatte Ortsbrandmeister Michael Baumann eingeladen und eine Vielzahl der Geladenen waren trotz widriger Witterung erschienen. So versammelten sich Mitglieder der Barbiser Wehr und des Kommandos, Stadtbrandmeister Bernd Wiedemann und sein Stellvertreter Kai Giza, Bürgermeister Rolf Lange, Sabine Glage vom Bauamt der Stadt, Ortsbürgermeister Rainer Jakobi, Vertreter des Ortsrates, des Stadtrates, der ausführenden Bauunternehmen und Markus Otto vom verantwortlichen Architektenbüro sowie weitere interessierte Einwohner des Ortsteils hinter dem bestehenden Gerätehaus, wo bereits rege Bautätigkeit herrscht. Diese bereits laufenden Arbeiten und deren Fortschritt sind von besonderer Bedeutung, denn die Gelder hierfür stammen aus einer ersten Finanzierungsrate in Höhe von 950.000 Euro und die Baumaßnahmen müssen begonnen haben. Nach kurzen Grußworten vom Ortsbrandmeister Baumann und von Bürgermeister Lange führten die Besucher noch Gespräche in kleineren Runden bei einem Imbiss und Getränken.