Bad Lauterberg. In der Innenstadt von Bad Lauterberg im Harz soll ein Parkhaus entstehen. Doch Anwohnerinnen und Anwohner fürchten um ihre Privatsphäre.

Hinter dem Modehaus Rudolphi in Bad Lauterberg im Harz soll ein Parkhaus entstehen - einen entsprechenden Beschluss wird der Stadtrat mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 23. November, auf den Weg bringen. Von Seiten der Anwohnerinnen und Anwohner hat es in einer vorbereitenden Sitzung des Bauausschusses aber gehörigen Gegenwind für das Projekt gegeben.