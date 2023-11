Osterode. Wenn Topfschlagen öde ist und Blinde Kuh nicht zieht: Es gibt im Südharz viele Ideen, Kindergeburtstag zu feiern. Hier ein Überblick.

Irgendwann ist es so weit: Statt Topfschlagen oder Schokoladenwettessen darf es zum Kindergeburtstag mit den Gästen dann gern auch mal was anderes sein. Schwimmbad und Kino gehen immer, aber in der Region Osterode gibt es noch viele weitere Ideen zum Feiern mit Kindern. Egal ob bei schlechtem Wetter oder bei Sonne und draußen: Der Harz Kurier stellt hier einige Möglichkeiten vor.