Bad Lauterberg. Tag der offenen Tür im neuen Wundzentrum in Bad Lauterberg im Harz. Fachtherapeutin Stefanie Adam erklärt das neue Angebot im Interview.

In Bad Lauterberg im Harz eröffnet am Freitag, 17. November 2023, das Wundzentrum Dr. Muschinsky mit einem Tag der offenen Tür von 14 bis 17 Uhr. Betroffene, Angehörige und Interessierte können sich in der Schulstraße 14 über die Leistungen informieren, Fragen stellen und das Team kennenlernen.