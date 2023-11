Bad Lauterberg. Kunden der Tafel Bad Sachsa und Osterode im Südharz können sich auf ein Festessen freuen. Was es gibt und wo sie sich anmelden können.

Was gibt es Schöneres, als im Advent ein leckeres Essen gemeinsam zu genießen? Kunden, die ihre Lebensmittel von der Tafel bekommen, können sich das in den meisten Fällen schlicht nicht leisten. Genießen können sie es im Südharz aber auch in diesem Jahr trotzdem wieder.