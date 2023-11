Osterhagen. Bei den Glühweinabenden des Schützenvereins Osterhagen am Dorfgemeinschaftshaus gibt es neben Heißgetränken auch Gegrilltes.

Bratwurst und Glühwein im Innenhof des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) in Osterhagen - das wird in der Adventszeit zur Tradition: An den Freitagen vor den Adventssonntagen versammelt man sich um den Grill- und Glühweinstand des Schützenvereins Osterhagen. Am Freitag, 1. Dezember, geht es ab 18 Uhr wieder los.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmarkt Lauterberg: Gänse, Tombola, Nachhaltigkeit

Wie kam es dazu? Im Jahr 2022 brachte Gerd Dreymann, Initiator der Glühweinabende, den Vorschlag ein, man könne doch in der Vorweihnachtszeit an den Freitagen vor den Adventssonntagen im gemütlichen Kreis eine Bratwurst grillen und wer mag, auch ein Heißgetränk zu sich nehmen.

Ein neues Dach für die Glühweinbude

Und da so etwas nur im Freien richtig Spaß macht, musste ein Stand her. Gerd Dreymann wusste von solch einem Stand, der viele Jahre für Feiern genutzt wurde und auch noch einsatzbereit war. Nachdem der Stand organisiert und im Innenhof des DGH aufgebaut war, stellten die Osterhagener Schützen und Schützinnen fest, dass das ursprüngliche Dach die Jahre seines Dachbodendaseins nicht überstanden hatte. Man half sich zunächst mit einer provisorischen Lösung.

Lesen Sie auch: Schalmeienzug Osterhagen beim Schützenfest in Hannover

Doch als die Besucherinnen und Besucher nach vier erfolgreichen Glühweinabenden Gerd Dreymann und seine Helfer um Wiederholung im kommenden Jahr baten, war klar: Ein neues Dach muss her. Dieses entstand mit der Unterstützung der Bad Lauterberger Firmen Dachdeckermeister Kai Giza und Thomas und Sascha Müller von Müller und Zaunick. Seit Anfang November schmückt das neue Dach den alten Stand - also rechtzeitig vor dem Start der Glühweinabende im Innenhof des DGH im Dezember 2023.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Bad Lauterberg, Bad Sachsa, Walkenried und dem Südharz: