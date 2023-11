Bad Lauterberg. Autofahrer aufgepasst: Auf der B27 und der L520 gilt am Freitag teilweise ein Tempolimit. Das Forstamt Lauterberg jagt in den Revieren.

Das Niedersächsische Forstamt Lauterberg jagt am Freitag, 10. November, in seinen Waldrevieren Andreasberg und Wiesenbeek bis nach Oderhaus Wild. Das teilen die Niedersächsischen Landesforsten mit. Da aufgescheuchte Tiere Straßen kreuzen könnten, gilt für die Zeit von 8 bis voraussichtlich 14 Uhr ein Tempolimit von 50 Kilometer pro Stunde auf Streckenabschnitten der Bundesstraße 27 und der Landstraße 520.

Betroffen ist der Bereich der B27 von der Firma Exide, Odertal 35 in Bad Lauterberg, bis nach Oderhaus in beiden Richtungen. Auf der L520 von Bad Lauterberg nach St. Andreasberg gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung von der Firma Exide bis zum Braunlager Ortsteil Silberhütte, südwestlich von St. Andreasberg ebenfalls in beiden Richtungen.

Waldbesucher sollten dem Jagdgebiet fern bleiben

Förster Lukas Gräfe von den Niedersächsischen Landesforsten bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, am Freitag besonders aufmerksam zu fahren und auf Wild und Jagdhunde in den betroffenen Bereichen zu achten. Nach dem Ende der Jagd - voraussichtlich gegen 14 Uhr - werden die Verkehrsbeschränkung umgehend wieder aufgehoben.

Die Landesforsten weisen mit Absperr-Bannern auf die Jagd hin. Waldbesucher und -besucherinnen sollten am Jagdtag die gesperrten Gebiete meiden und auf andere Waldreviere ausweichen, rät der Leiter der Försterei Wiesenbeek.

