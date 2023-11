Bad Lauterberg. Alles, was Sie zum Sozialen Weihnachtsmarkt in Bad Lauterberg im Harz wissen müssen. Die Veranstalter haben eine Bitte an die Besucher.

Der Countdown läuft: in vier Wochen startet der Bad Lauterberger Soziale Weihnachtsmarkt. Am Samstag, 2. Dezember, wird er um 11 Uhr feierlich und mit Trompeten eröffnet. Alles, was man zum Sozialen Weihnachtsmarkt wissen muss, gibt es hier: