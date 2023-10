Bad Lauterberg. Verschiedene Vereine aus dem Bereich der Stadt Bad Lauterberg profitieren von finanzieller Hilfe für Projekte dank des Engagements von HarzEnergie.

Aus dem Ehrenamtsfonds der HarzEnergie erhalten Vereine aus dem Bereich der Stadt Bad Lauterberg für die Umsetzung ihrer Projekte im Jahr 2023 insgesamt 5.500 Euro. Damit fördert das Unternehmen auch weiterhin das Ehrenamt als eine der großen Stärken unseres ländlichen Raums. Das Fördergebiet entspricht dem Versorgungsgebiet und die jeweiligen Fördersummen orientieren sich an der Einwohnerzahl der Orte und am Umfang des Projektes. Bereits seit 2017 existiert dieser Fond, nach Eingang der Anträge durch die Bürgermeister oder Ortsbürgermeister entscheidet dann der Verwaltungsausschuss, welcher Verein in den Genuss der Förderung kommt. In diesem Jahr waren das aus dem Stadtgebiet Bad Lauterberg folgende Vereine: