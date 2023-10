Bad Lauterberg. Die Goethe-Büste aus der Buchhandlung Moller in Bad Lauterberg wurde gestohlen. Lauterberger Buchwichtel loben Finderlohn aus.

„Wanted! Unser Goethe wurde gestohlen“, schreiben die Buchwichtel, das Team der Buchhandlung Moller, in den sozialen Medien. Dazu veröffentlichen sie ein Foto einer Büste des Dichters Johann Wolfgang von Goethe, die immer auf dem Tisch mit den Bestsellern in dem Laden in der Innenstadt von Bad Lauterberg im Harz stand. Seit Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, ist die Figur unauffindbar. 50 Euro Finderlohn sind ausgelobt.

„Die Fläche auf dem Bestseller-Tisch war frei und ich gucke da hin und denke mir: Irgendetwas fehlt da doch. Welche Bücher fehlen denn da?“, beschreibt Mitarbeiterin Leonie Hensel, wie ihr der Diebstahl aufgefallen ist. „Man denkt ja immer erstmal an die Bücher“, erklärt sie – zumal der materielle Wert der 30 bis 40 Zentimeter großen Figur eher gering sei. Trotzdem muss sich der Täter oder die Täterin einiges an Aufwand gemacht haben, um den Goethe aus dem Laden zu schaffen, denn die Statur wiegt laut Hensel ungefähr 15 Kilogramm.

Als klar wurde, was auf dem Bestseller-Tisch fehlte, ging Hensel zunächst nicht von einer Straftat aus: „Erstmal habe ich alle Kollegen über WhatsApp gefragt, ob irgendjemand ihn weggeräumt hat. Aber keiner wusste Bescheid.“ Daraufhin durchkämmte das Team den gesamten Laden – doch der Goethe tauchte nicht wieder auf. Am Freitag erstattete Hensel Anzeige bei der Polizei.

Für die Buchwichtel ist es vor allem der sentimentale Wert von Bedeutung. „Er gehört dazu“, sagt Hensel und erinnert sich, wie sie und ihre Kollegen ihn schon mit zu Lesungen und anderen Events getragen haben. Die Buchwichtel haben die Hoffnung, dass der Goethe wieder auftaucht, nicht aufgegeben: Die 50 Euro Finderlohn sollen dabei helfen.

Wie lange genau die Figur schon zum Buchladen dazu gehört, weiß heute keiner mehr so genau. „Er war schon da, als Freya den Laden übernommen hat“, sagt Hensel. Freya Moller ist die Mutter der heutigen Inhaberin Susanne Kinne. Darum vermutet das Team, dass der Goethe so in den 10er- oder 20er-Jahren des vergangenen Jahrtausends seinen Weg in die Buchhandlung fand.

