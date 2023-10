Bad Lauterberg. In Bad Lauterberg ist am Sonntag ein privat organisierter Flohmarkt. Bürger und Bürgerinnen bauen Verkaufsstände bei sich zu Hause auf.

Kinderschuhe, die nicht mehr passen, eine übervolle Schublade mit Brotdosen, ein Stapel Bücher, der weg soll - all das sind Anzeichen dafür, dass es Zeit für einen Flohmarkt sein könnte. In Bad Lauterberg geht es offenbar einigen Menschen so. Denn sie haben sich abgesprochen, dass sie am Sonntag, 22. Oktober, Haus- und Hofflohmarkt machen.