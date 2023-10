Bad Lauterberg. Eine Jugendliche aus Bad Lauterberg im Harz wird seit Freitag vermisst. Sie könnte sich auch in anderen Bundesländern aufhalten.

Die Polizei Bad Lauterberg fahndet nach einer 14 Jahre alten Schülerin. Das Mädchen wurde laut Pressemitteilung letztmalig am Freitag, 13. Oktober 2023, gegen 15 Uhr im Rewe-Markt in Bad Lauterberg in Begleitung eines Jugendlichen mit blonden Haaren gesehen.

Mädchen aus Bad Lauterberg vermisst

Nachdem die 14-Jährige bis Samstag nicht nach Hause zurückgekehrt ist, erstatteten ihre Eltern eine Vermisstenanzeige bei der Polizei.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Vermisste auch Kontaktadressen in anderen Bundesländern hat, sodass ein überregionales Verschwinden der Jugendlichen nicht ausgeschlossen werden könne.

Personenbeschreibung der Vermissten

Die vermisste Jugendliche. © Polizei | Privat

Die 14-Jährige hat laut Polizei grüne Augen und braunes, glattes, schulterlanges Haar und soll bekleidet sein mit einer hellgrauen, dicken Jacke, einem beigen Pullover, einer hellgrauen Hose sowie weißen Turnschuhen.

Wer die vermisste Schülerin gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 bei der Polizei Bad Lauterberg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

